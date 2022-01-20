Богатейший человек вложил $3 миллиарда на создание «таблетки бессмертия»

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. В проекте примут участие и нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна, передает РБК со ссылкой на газету The Sunday Times.

Отмечается, что на пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток – их возврат в состояние стволовых.

«Старение — это не просто изменение того, как мы себя чувствуем или выглядим, это процесс, происходящий на клеточном уровне, — пишет портал The Conservation. — В лабораторной чашке взрослые клетки кожи делятся примерно 50 раз, клетки кожи новорожденного могут делиться 80 или 90 раз, клетки пожилого человека делятся всего около двадцати раз. Стареющие клетки накапливаются в организме на протяжении всей жизни, особенно в коже, печени, легких и селезенке, и оказывают как положительное, так и вредное воздействие. Они выделяют химические вещества, которые восстанавливают пораженные органы и ткани, они же могут быть основной причиной проблем, связанных со старением».

В The Conservation не уверены в том, что Alto Labs удастся непременно найти секрет бессмертия, но надеются, что изучающим процесс старения ученым предстоит прийти к новым выдающимся открытиям.