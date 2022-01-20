Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН. Об этом говорится на сайте южнокорейского Министерства планирования и финансов.

"Правительство Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере $18 млн... иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.

Согласно сообщению, 21 января оплата была проведена.

На прошлой неделе иранская делегация была временно лишена права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. Для решения проблемы Ирану было необходимо выплатить $18,4 млн.