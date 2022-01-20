Хадиджа Исмаилова: «Алиев прав в отношении Карабаха… А Запад меня в этом не поддерживает»

По мнению журналистки, она была востребована на Западе, когда критиковала власти Азербайджана, но как только высказала свою позицию по карабах скому конфликту, к ней потеряли всякий интерес.

«Некоторые люди на Западе говорили, что если я выступлю против Армении в вопросе Карабах а, они пожалеют, что поддержали меня. Если бы я знала об этом заранее, сразу бы отказалась от их поддержки... Почему мне разрешено поднимать проблемы только азербайджанского правительства, но не армянского? Это не только война Алиева, это война всего азербайджанского народа. 600 тыс. человек стали беженцами в своей собственной стране. Я не поддерживаю Алиева, но в отношении Карабах а он прав, поскольку Армения оккупировала нашу страну в нарушение международного права». Такое заявление сделала журналистка Хадиджа Исмаилова в интервью немецкоязычному журналу «Зенит». Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Исмаилова заметила, что в прошлом году ей разрешили легально покинуть Азербайджан, но если до этого ее постоянно приглашали в западные страны, то теперь таких приглашений не поступает: «Когда я снова могу свободно перемещаться, я, видимо, никому более не нужна. Это удручает».

Журналистка утверждает, что не готова отказаться от своих убеждений в отношении оккупации Арменией Карабаха, чтобы «угодить кому-либо или получить больше аплодисментов из-за рубежа».

По ее словам, с армянской стороны никто не критикует оккупацию Карабаха и не призывает к расследованию армянских военных преступлений, единственным исключением был ныне покойный Георгий Ванян…

В вопросе Карабаха оппозиционный журналист солидарна с руководством Азербайджана. Комментируя предположение интервьюера о том, что якобы «правление Азербайджана лишает армян Карабаха возможности жить под азербайджанским правлением», Исмайлова отметила: «Конфликт начался не с Ильхама Алиева. Самые жестокие столкновения произошли задолго до его прихода к власти. Поэтому я не принимаю этот аргумент. На самом деле, если подумать, это ложь».