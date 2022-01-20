В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ
Геополитическая напряженность является одним из основных факторов высокой стоимости газа, считает член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, пишет Интерфакс.
Еврокомиссар утверждает, что нынешний период крайне важен для энергетической сферы в ЕС. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», - заявила Симсон.
«Многие министры указали, что положение на восточной границе ЕС и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — констатировала эксперт.