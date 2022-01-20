«Такова жизнь»: премьер Новой Зеландии отменила свадьбу прямо на пресс-конференции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн из-за вспышки в стране нового штамма «омикрон» отменила свою свадьбу. Об этом она сказала на пресс-конференции, посвященной ковидным ограничениям, передает New Zealand Herald.

Из-за всплеска заболеваемости Новая Зеландия с понедельника переходит на «красный» уровень реагирования. Ардерн отметила, что в этот период вводится лимит на количество участников дней рождений, свадеб или любых других подобных мероприятий. Если гости будут предъявлять сертификат о вакцинации, то на мероприятии могут присутствовать до 100 человек, а если нет, то не более 25 человек.