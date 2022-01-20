«Такова жизнь»: премьер Новой Зеландии отменила свадьбу прямо на пресс-конференции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн из-за вспышки в стране нового штамма «омикрон» отменила свою свадьбу. Об этом она сказала на пресс-конференции, посвященной ковидным ограничениям, передает New Zealand Herald.
Из-за всплеска заболеваемости Новая Зеландия с понедельника переходит на «красный» уровень реагирования. Ардерн отметила, что в этот период вводится лимит на количество участников дней рождений, свадеб или любых других подобных мероприятий. Если гости будут предъявлять сертификат о вакцинации, то на мероприятии могут присутствовать до 100 человек, а если нет, то не более 25 человек.
«Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые из-за пандемии столкнулись с подобной ситуацией, – сказала премьер, добавив: - Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь, осмелюсь сказать, от тысяч других новозеландцев».
Ограничения в Новой Зеландии введены после того, как в семье, которая летала на свадьбу с Южного острова на Северный, выявили девять заразившихся «омикроном». Заразилась и стюардесса.
Ардерн собиралась выйти замуж за телеведущего Кларка Гейфорда зимой (в Южном полушарии в это время лето) 2022 года. Точную дату свадьбы они не называли.