Американский врач назвала самый распространенный симптом «омикрона»

Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Информацией об этом поделилась комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, пишет NBC Chicago NBC Chicago.

По ее словам, на заражение новым типом инфекции до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Врач призвала людей с любыми симптомами гриппа или простуды исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».