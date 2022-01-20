Минобороны показало, как проходят сборы военнообязанных видео
В N-ской воинской части продолжаются учебные сборы, которые проводятся в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана
"На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою. В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Сборы продлятся до 29 января", - говорится в сообщении.