Байден провел заседание по Украине

Президент США Джо Байден в субботу обсудил со своими советниками по безопасности ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. По словам пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, встреча прошла в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде.

"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить... действия России в отношении Украины", - говорится в заявлении, сообщают украинские СМИ.

Советники доложили Байдену о текущем состоянии российских военных операций, проводимых на границе с Украиной, после чего участники заседания обсудили "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".