Россия с ведома Белого дома предложила Ирану заключить промежуточное ядерное соглашение. Это предложение, одобренное администрацией Байдена, Тегеран отклонил: посол Ирана в ООН заявил, что его страна отказывается обсуждать российскую инициативу. Об этом пишет израильское издание Детали со ссылкой на эксклюзивный материал, опубликованный американской новостной службой NBC.

В статье отмечается, что контакты между Россией и Ираном проходили в кулуарах официальных переговоров в Вене. В рамках российского предложения Исламская Республика должна была прекратить обогащение урана до 60% и избавиться от имеющегося запаса обогащенного урана в обмен на отмену ряда санкций. Таким образом Иран получил бы доступ к миллиардам долларов, замороженным на счетах в иностранных банках.

Однако Иран отверг предложение Кремля, а США дистанцировались от стремления России заключить временное соглашение, говорится в репортаже американского издания. Высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал NBC, что «на этом этапе мы уверены, что серьезных обсуждений какого-либо временного механизма не ведется». При этом источники отмечают, что если Иран согласится на временную сделку по предложению России, то США и другие участники переговоров по СВПД будут позиционировать это как первый шаг к восстановлению соглашения 2015 года.

Представитель постоянного представительства Ирана при ООН сообщил NBC, что Тегеран не желает участвовать в каком бы то ни было временном соглашении, и не стал комментировать информацию о предложении России.

Напомним, на этой неделе состоялся первый визит президента ИРИ Ибрагима Раиси в Москву. Иранский президент встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и выступал перед депутатами Госдумы.