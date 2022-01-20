Синоптики о погоде на понедельник

В понедельник, 24 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

24 января на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.