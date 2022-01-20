Пугающая статистика коронавируса в России и Грузии

В России за сутки коронавирусом заразились 63 205 человек (новый рекорд по числу заболевших). По данным российского оперштаба, скончались за этот же период 679 пациентов с инфекцией.

За отчетные сутки выздоровели 23 тыс. 045 человек (с начала распространения инфекции — более 10 млн человек). За все время пандемии в РФ коронавирусом заразились более 11,1 млн человек, число жертв коронавируса достигло 326 тыс. 112.

В Грузии за последние 24 часа выявили 9 696 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov. За минувшие сутки выписали по выздоровлении 5408 человек, умерли - 28.