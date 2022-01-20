Российский актер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров был избит в Мексике в туристической зоне Ривьера-Майя. Местная полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на россиянина. Пока официально не сообщается, кто напал на бывшего бойца MMA.

"Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру", — рассказал Тактаров. По его словам, его избивали члены "супермафиозной структуры"

Тактаров не озвучил мотивы и возможное гражданство напавших на него. В СМИ также появилась версия, согласно которой Тактаров конфликтовал с охраной отеля.

Олег Тактаров («Русский медведь») в 1995 году выиграл Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Тактарова считали одним из самых популярных российских бойцов в смешанных единоборствах. Снялся во множестве американских и российских фильмов и сериалов.