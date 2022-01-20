В Лондоне назвали имя «пророссийского правителя» Украины
Россия планирует установить в Украине пророссийскую власть. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся привести в Киеве пророссийского лидера. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», - говорится в сообщении британского МИД, которое цитирует Anadolu.
В публикации делается акцент на имеющейся информации о том, что российские спецслужбы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками. В числе этих политиков Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах; Андрей Клюев, первый вице-премьер в 2010-2012 годах, руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича; Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); и Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2014 год.
В британском МИД считают, что некоторые из этих лиц «имеют контакты с офицерами российской разведки, которым на данный момент поручено планирование нападения на Украину».
В свою очередь МИД России опроверг обвинения британского ведомства о «плане России установить пророссийские власти в Украине». «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», — говорится в комментарии российского МИД.
❗️ Дезинформация @FCDOGovUK — cвидетельство того, что именно страны #НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.
Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига. pic.twitter.com/MHSieBc2tS — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 22, 2022
«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — иронизирует российский МИД.
Евгений Мураев - депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах). 45-летний политик - бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев - лидер партии «НАШИ», пишет Русская служба BBC. Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в парламент. По информации украинских СМИ, он владел телеканалом NewsOne, потом основал телеканал «НАШ». Неоднократно высказывался за внеблоковый статус Украины и децентрализацию власти. При этом против Мураева с 2018 года действуют российские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком.