«У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся привести в Киеве пророссийского лидера. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», - говорится в сообщении британского МИД, которое цитирует Anadolu.

Россия планирует установить в Украине пророссийскую власть. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

В публикации делается акцент на имеющейся информации о том, что российские спецслужбы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками. В числе этих политиков Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах; Андрей Клюев, первый вице-премьер в 2010-2012 годах, руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича; Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); и Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2014 год.

В британском МИД считают, что некоторые из этих лиц «имеют контакты с офицерами российской разведки, которым на данный момент поручено планирование нападения на Украину».

В свою очередь МИД России опроверг обвинения британского ведомства о «плане России установить пророссийские власти в Украине». «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», — говорится в комментарии российского МИД.