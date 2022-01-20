Фонд Рокфеллера обвинили в намерении свергнуть правительство Сербии

Продолжающиеся в Сербии с осени прошлого года экологические протесты против проекта по производству лития финансируются зарубежными фондами, которые таким образом хотят свергнуть правительство страны, заявил в интервью Pink TV президент Сербии Александр Вучич. Одной из таких организаций он назвал Фонд Рокфеллера.

По словам Вучича, Фонд Рокфеллера «дает деньги» одному из организаторов протестных акций Саво Манойловичу: «Эти иностранные фонды помогают свергнуть правительство в Сербии. ...Как я уже сказал, эти протесты не имеют ничего общего с экологией», цитирует РБК сербского президента.

О том, что экопротесты в Сербии финансируются из-за рубежа, говорила также премьер-министр Сербии Ана Брнобич. Она заявляла, что Манойлович получил $25 тыс. от Фонда Рокфеллера. Кроме того, в числе организаций, финансирующих, по ее мнению, протесты в Сербии, Брнобич называла USAID (Агентство США по международному развитию), фонд «Открытое общество» (основан Джорджем Соросом), Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Британский совет и другие организации.