Напомним, что команда выступала в фестивале «Кивин» в Сочи и прошла во второй тур. Однако перед началом второго тура команда неожиданно сменила название на «Бута», чем вызвала резкую критику среди пользователей соцсетей.

Как заявил haqqin.az продюсер команды Мушвиг Аббасов, после успешного выступления команде было заявлено, что она не может продолжить выступление под названием «Шуша». Команда сменила название на «Бута», чтобы попасть на просмотр жюри во втором туре, где председательствовал глава АМИК Александр Масляков. После выступления во втором туре в результате переговоров с Александром Масляковым команде удалось отстоять прежнее название клуба.

«Мы поставили условили, что продолжим выступление лишь под прежним названием. Команда сохранила название «Шуша» и впредь будет выступать под ним в Питерской лиге КВН», - цитирует М.Аббасова haqqin.az .