«Меня уволили, потому что я мусульманка»: британский министр рассказала о своем увольнении

Член парламента Великобритании от Консервативной партии Нусрат Гани заявила, что была уволена с поста министра из-за недовольства своих коллег ее вероисповеданием. О своем увольнении с поста госминистра авиации и морского транспорта в феврале 2020 года Гани рассказала газете The Sunday Times, пишет Anadolu.

По словам Гани, один из лидеров парламентской фракции в ходе заседания британского правительства заявил о необходимости вынести на повестку дня вопрос о принадлежности Гани к исламу. «Мне было заявлено, что позиция министра-мусульманки оскорбляет моих коллег и что я нелояльна, поскольку не защищаю должным образом партию от обвинений в исламофобии», - сказала экс-министр.

Британский политик призналась, что почувствовала себя униженной и бессильной перед лицом таких заявлений. Гани утверждает, что в ее адрес поступили предупреждения, что в случае дальнейшего продолжения инициатив, связанных с этим вопросом, она «подвергнется игнорированию со стороны коллег», а «ее карьера и репутация будут разрушены», в связи с чем ей пришлось смириться с подобной ситуацией.