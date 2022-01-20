Американцы захватили иранское судно в Оманском проливе

Военно-морские силы США перехватили судно, шедшее из Ирана, которое, как они утверждают, перевозило правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатки, сообщает Пятый флот ВМС США.

Отмечается, что судно, отправившееся из Ирана, следовало по пути, который "традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам". Оно было перехвачено в Оманском заливе, пишет РИА Новости.

«В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ», — говорится в сообщении Пятого флота ВМС США в Twitter.