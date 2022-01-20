«На этот раз океан оказался сильнее»: известный француз погиб, пытаясь вновь пересечь Атлантику

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб в ходе одиночного плавания на гребной лодке через Атлантический океан. Перевернувшуюся лодку Савена обнаружили вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, где 1 января 75-летний путешественник начал свое плавание, передает Meduza.

До этого Савен выпустил два аварийных буйка, подававших сигналы бедствия. «К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море», — говорится на странице Савена в фейсбуке.

Жан-Жак Савен прославился в 2019 году, когда в одиночку пересек Атлантику в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку. На это у него ушло 122 дня.

Новое путешествие он рассчитывал завершить за три месяца и называл свой проект «способом посмеяться над старостью».