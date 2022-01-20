В частности, при «омикроне» появляются симптомы насморка: слизистые выделения из носа, чихание, кашель, недомогание, подъем температуры. В редких случаях исчезают обоняние и вкус. В целом же организм человека переносит поражение вирусом «омикрон» относительно легко, фиксируется значительно меньше случаев госпитализации и летальных исходов. Учитывая, что «омикроном» в основном болеют дети, следует отметить, что особенно тяжело его переносят дети с астмой и проблемами с бронхами, у которых порой наблюдается дыхательная недостаточность, что требует подключения к кислороду на 2–3 дня. Кроме того, «омикрон» может вызвать у детей судороги, так что родители должны быть готовы к их оперативному купированию.

Комментируя корреспонденту haqqin.az ситуацию c «омикроном», Майкл Мирер, заведующий отделением одной из спецбольниц Нью-Йорка, отметил, что признаки «омикрона» несколько отличаются от уханьского варианта и дельта-штамма.

Судя по всему, пятая волна ковида в варианте «омикрон» еще только набирает силу, так что пик нагрузок на национальные системы здравоохранения, скорее всего, наступит в феврале.

Пик роста «омикрона» на Европейском континенте придется, по мнению специалистов Института глобального здравоохранения при университете Женевы, на середину февраля этого года. С точки зрения европейских вирусологов, в пандемии СOVİD-19 сложилась парадоксальная ситуация: при том, что новые случаи заражений коронавирусом на наших глазах достигают беспрецедентных масштабов, многие государства начали снимать все ограничения, связанные с инфекцией. Так, в Германии количество новых случаев заражений достигло более 80 тысяч в день, в России в сутки заражаются до 57 тысяч человек, во Франции и Польше – по 40 тысяч, в Украине – 22 тысячи, в Грузии – 11 тысяч. Также растет число инфицированных в Азербайджане, где за последние сутки было зарегистрировано 1.614 зараженных.

- Есть ли случаи летальных исходов после заражения вирусом «омикрон»?

- Почти все смертные случаи от "омикрона" были связаны с другими сопутствующими заболеваниями. Такими, к примеру, как диабет, сердечно-сосудистая недостаточность и т.д. Непосредственно от «омикрона» еще никто не умирал…

- В чем, на ваш взгляд, причина?

- В относительно легком протекании этого варианта ковида. Дело в том, что в результате многочисленных мутаций в новых штаммах изменились патогенные свойства инфекции COVİD-19. Став в результате эволюции относительно «мягким» вариантом вируса, «омикрон» в то же время на порядок заразнее своих предшественников. По способности быстро заражать он похож на корь, когда в одном углу комнаты кто-то чихнул, а в другом все уж подхватили инфекцию.

- Как вы считаете, эта затянувшаяся история с COVİD-19 когда-нибудь закончится?

- Должен вас разочаровать - ковид никуда от нас не уйдет. Он будет подвергаться постоянным мутациям, и нам надо быть всегда готовыми к встрече с ним. Сегодня в аптечке у любой семьи можно найти термометр, аппарат для измерения давления, пластырь, мазь с антибиотиками для лечения ран... Но после «эпохи ковида» в этот обязательный набор следует добавить пульсоксиметр (прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом), экспресс-тест на ковид и пачку противовирусного препарата «Паскловид», разработанного компанией Pfizer.

- Ваше мнение об этих противовирусных таблетках?

- Клинические испытания американского препарата в капсулах продемонстрировали высокую эффективность. Он на 89 процентов снижает риск госпитализации или смерти больного ковидом. Этот препарат уже применяют в медицинских центрах Германии, США, Австралии, Великобритании, Южной Кореи, Израиля и других стран.

«Паскловид» отлично работает против коронавируса, особенно в первые дни после заражения. Правда, пока отмечается дефицит этого препарата. Но судя по официальным заявлениям представителей Pfizer и Medicine Patents Pool, эти компании уже в ближайшее время намерены, во-первых, увеличить объемы выпускаемого препарата, а во-вторых, организовать производство «Паксловида» в 95 странах с низким уровнем дохода.

- Что, на ваш взгляд, должен делать человек, почувствовавший легкое недомогание, но не уверенный в том, что речь идет именно о COVID-19?

- Первым делом он должен сдать тест, потом проверить сатурацию и, при положительном ответе теста на ковид, уйти на пять дней в карантин и принимать «Паксловид». Эти меры - наша главная на сегодняшний день линия обороны от ковида.

- Вы считаете, что мы уже миновали пик глобальной пандемии COVID-19 или все еще впереди?

- Как показывает история пандемий, они, как правило, длятся не более двух лет. Было много спекуляций по поводу стадного иммунитета, но никто толком не знает, каким образом прекращаются пандемии. Видимо, происходит естественная эволюция вируса, который имеет свое начало и свой финал. То ли вирус проходит мутацию и становится относительно легким, как «омикрон», то ли коллективный организм человека вырабатывает стойкий иммунный ответ.

- Мы будем и дальше прививаться с такой же частотой?

- Думаю, в среднесрочной перспективе прививки в нашей повседневной жизни останутся, но вот частых «бустеров» не будет. Прежде всего из-за угрозы истощения иммунной системы. Прививки от ковида станут обычным делом, подобно вакцинам от гриппа - раз в год. Хотя в какой-то мере «омикрон» способен обходить прививки, но если у человека есть хотя бы 50 процентов иммунитета, то это уже достаточно надежная защита от ковида.

- Можно ли говорить об определенных закономерностях пандемии коронавируса?

- Судя по росту и снижению уровня заражений, пандемия COVİD-19 принимает эндемический характер. То есть где-то будет всплеск инфекции, а где-то, наоборот, полное затишье. Вспомните, в начале пандемии рост заболеваемости наблюдался практически во всем мире. Переход в эндемическую форму – это вполне естественный процесс для инфекции. Если в Европе пик заражений наступит в феврале, то, скажем, в Северной Америке это произойдёт в марте. Также высока вероятность того, что ковид, подобно гриппу, примет свойства сезонной инфекции. В любом случае всем нам придется научиться жить с ним, это неизбежно. Самое главное, что уже появились лекарства, которые позволяют более или менее контролировать эпидемиологическую ситуацию. Чем больше мы научимся контролировать ковид, тем скорее мы сможем вернуться к нормальной жизни.

- В Азербайджане очень опасаются так называемого синдрома «матового стекла» в легких, который провоцирует заболевание COVİD-19. Насколько серьезна такая опасность?

- Эта угроза - порой её еще называют синдромом «треснувшего стекла» - характерна для любой вирусной пневмонии. Другими словами, этот синдром неспецифичен именно для ковида.

- И последний вопрос: как реагировать на беспрецедентно высокие и пугающие цифры заражаемости, которые мы наблюдаем с начала 2022 года?

- Без паники! Потому что значительная часть населения уже вакцинирована. Кроме того, в свободном доступе есть тесты, а также в случае необходимости - таблетки «Паскловида». Я бы рекомендовал вашим читателям по-прежнему носить в местах скопления людей маски, а еще лучше пусть их будет две, что даст эффект профессионального респиратора класса FFP2. Это хорошая профилактическая мера не только от заражения ковидом, но и от гриппа и других воздушно-капельных инфекций. В случае заболевания надо стараться поменьше выходить из дома, пить цинк по 30–50 мг в день для укрепления иммунитета, а в случае необходимости принимать жаропонижающие таблетки. Также не следует переходить на строго постельный режим - больше ходите, заставляйте себя двигаться и, конечно же, соблюдайте здоровый образ жизни!