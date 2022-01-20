Побег из тюрьмы привел к ожесточенным боям между курдами и ИГ в Сирии

Русская служба BBC пишет, что курдские силы при поддержке США с воздуха с четверга ведут бои с исламистами в городе Хасака. Военные окружили тюрьму и борются за контроль над близлежащими кварталами. Местные жители бегут из своих домов.

На северо-востоке Сирии идут ожесточенные бои, которые начались после того, как боевики "Исламского государства" попытались вывести заключенных из контролируемой курдами тюрьмы.

Нападение на тюрьму Гвайран - одно из самых крупных наступлений исламистской группировки после ее разгрома в Сирии почти три года назад. В переполненном учреждении находилось 3,5 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, включая некоторых лидеров группировки, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Сотни исламистов снова пойманы, однако некоторые все еще находятся в бегах.

По данным Сирийского центра мониторинга, в результате столкновений убиты 28 курдских военных, пять мирных жителей и 58 членов ИГ.

BBC напоминает, что ИГ не впервые пытается устроить побег в этом регионе; последний раз подобное происходило в Дерике в 2019 году. Тогда тоже пришлось привлекать авиацию США. Однако в этот раз удары с воздуха могут показаться не самым удачным решением, поскольку боевики ИГ захватили заложников.

Местные старейшины рассказали Reuters, что поддержка ИГ в регионе выросла на фоне недовольства арабского населения правлением курдской администрации, против которой выдвигаются обвинения в дискриминации. Возглавляемые курдами так называемые "Сирийские демократические силы" отрицают это.

В настоящее время тысячи боевиков ИГ из более чем 50 стран находятся в курдских тюрьмах на северо-востоке Сирии.