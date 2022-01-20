В Беларусь прибывают российские войска

В Беларусь на железнодорожную станцию Полонка прибыл очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России для участия в учениях, сообщает белорусское Минобороны.

«Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси», — говорится в сообщении на Telegram-канале министерства.