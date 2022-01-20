В Беларусь прибывают российские войска
В Беларусь на железнодорожную станцию Полонка прибыл очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России для участия в учениях, сообщает белорусское Минобороны.
«Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси», — говорится в сообщении на Telegram-канале министерства.
Беларусь и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение «Союзная решимость-2022» - с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Беларуси пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.