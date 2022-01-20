В африканской стране атаковали французскую базу: убит генерал

Французский военнослужащий убит в Мали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«С большим волнением президент Республики узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена... который был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем в субботу, 22 января», - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Также в сообщении отмечается, что Макрон подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнерами.