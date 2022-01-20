Очередной успех турецкого оборонпрома

Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя БПЛА Baykar Makina Халук Байрактар.

«Заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год», - приводит его слова Anadolu. При этом Байрактар не уточнил, с какой страной заключен данный контракт.

Байрактар отметил, что БПЛА Bayraktar TB2 успешно налетали 420 тыс. часов, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

Гендиректор Baykar сказал, что оборонно-промышленный комплекс Турции достиг рекордных показателей в 2021 году, в течение пяти лет страна намерена войти в десятку ведущих мировых экспортеров в этой области: «Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза».