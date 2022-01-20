Последняя статистика по коронавирусу в Азербайджане: снова рост
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 697 случаев заражения коронавирусом, 526 человек вылечились, 13 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Накануне в Азербайджане было выявлено 1 614 случаев заражения коронавирусом, 610 человек вылечились, 16 - скончались.
Всего в Азербайджане выявлен 633 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, 612 292 человека вылечились, 8 610 - скончались, число активных больных составляет 12 829.