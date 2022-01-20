О том, как поступит Анкара в случае военного конфликта между Россией и Украиной, haqqin.az обсудил с экспертом Университета национальной обороны и международного отдела Университета Гиресун профессором Сельджуком Думаном.

После встречи с Лавровым госсекретарь Блинкен резюмировал: «Мы дали ясно понять России, что в случае перехода российскими войсками украинской границы они встретят быстрый и жесткий совместный ответ со стороны США, их союзников и партнеров».

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве по вопросу Украины завершилась безрезультатно: Запад требует от Москвы отвести войска от украинской границы, а Москва, в свою очередь, требует, чтобы НАТО свел на нет активность в Восточной и Центральной Европе, а также дал письменные гарантии непринятия в Североатлантический военный союз бывших республик разваленного СССР.

- Предложение президента Турции Тайипа Эрдогана об организации в Анкаре встречи президентов Украины и России из-за «невнятной», как выражаются западные СМИ, позиции России, что называется, зависло в воздухе. Судя по реакции пресс-секретаря президента РФ Пескова, сказавшего, в частности, что "…по этой встрече нет ничего. Есть лишь накачка Украины вооружениями и невыполнение ею Минского комплекса договоренностей», Россия от такой идеи не в восторге. Так есть ли, на ваш взгляд, надежда, что Зеленский и Путин сядут за стол переговоров в Турции?

- Никаких надежд! Хочу напомнить, что президент Турции предлагает свои посреднические инициативы еще с 2014 года, то есть сразу после присоединения Россией Крыма. Анкара делала и продолжает делать все, чтобы не дать вспыхнуть войне между РФ и Украиной, которая поставила бы в крайне сложное положение и саму Турцию – члена НАТО, имеющего глубокие союзнические отношения с США и странами ЕС. Не говоря уже о том, что Турцию с Украиной связывают дружеские отношения по широкому спектру вопросов - от экономики до национальной безопасности. Нелишне также напомнить, что в исторической ретроспективе между украинцами и османами еще в XVII веке существовал прочный союз.

- Следуя вашей логике, война между Россией и Украиной опосредованно угрожает национальным интересам Турции. Означает ли это, что Анкара станет помогать Украине оружием?

- Эта работа уже ведется. К примеру, Анкара поставила Киеву новейшие дроны "Байрактар", уже использованные против российских сил в Донбассе. Другой важный момент – это непризнание Крыма российской территорией. В этом плане Турция полностью солидаризировалась с ООН и последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. Понятно, что в вопросе Крыма Россия остается непреклонной и отказывается обсуждать с кем бы то ни было территориальную принадлежность Крымского полуострова. Но Турция противодействует любым попыткам России легализовать аннексию Крыма, так что в вопросах Крыма и Донбасса Москва и Анкара занимают абсолютно противоположные позиции.

Как известно, Запад отказался дать Москве гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток. В такой обстановке «турецкий» диалог Москвы с Киевом представляется крайне сложным и вероятным только теоретически. С другой стороны, своеобразной «форточкой» возможностей посреднической миссии Турции является тот факт, что свои условия Кремль выдвинул только в адрес Белого дома, что делает ситуацию очень похожей на противостояние времен холодной войны.

- В феврале Эрдоган посетит Киев с официальным визитом. Если это завуалированный месседж, вы можете его расшифровать?

- По-моему, все и так ясно: Турция однозначно и безоговорочно дает понять, что в назревающем конфликте поддерживает Украину. Эта позиция полностью закономерна как с точки зрения международного права, так и с позиции 300-летней дружбы, связывающей украинцев и османов. Другими словами, целостность Украины для Турции – вопрос принципиальный и чувствительный. Так что никаких компромиссов в вопросах Крыма и Донбасса со стороны Анкары быть не может, и Турция будет защищать Украину всеми средствами, способными предотвратить или отразить агрессию.

- Другими словами, позиция Анкары по поддержке национальных интересов Украины ничем не отличается от позиции Вашингтона и его союзников?

- Именно так! Хочу напомнить, что еще в 2008 году Анкара проголосовала за принятие Украины в НАТО. К сожалению, право вето на членство Киева в альянсе использовала тогда Германия. Но после прихода к власти в Германии СДП новые канцлер и глава МИД выразили полную поддержку Украине, подчеркнув, в частности, что считают безопасность Киева интегральной частью безопасности Европы.

- Все ведущие правительства Запада, включая даже нейтральных шведов, в один голос предупреждают об угрозе вооруженного вторжения России в Украину. Если это, не дай Бог, случится, как поступит Турция?

- Боюсь, Турция при таком раскладе окажется в самой гуще событий, от которых больше всех пострадают соседние с Украиной государства. Вот почему Эрдоган предложил организовать диалог Путина с Зеленским. Москва, прекрасно зная позицию Анкары, понимает: диалог президентов двух некогда братских стран не будет вестись на условиях России. Мало того, там будет четко обозначена тема возвращения Крыма и вывода российских военных из Донбасса. Так что, как я уже говорил, шансы на такую встречу равны нулю.

Отвечая же на ваш вопрос, хочу отметить, что Турция уже сыграла ощутимую роль в укреплении обороноспособности Украины. Понятно, что помощь Турции не ограничилась поставками "Байрактаров", вызвавших гневную реакцию Москвы и спровоцировавших бомбардировку позиций турецких военных в Сирии, осуществленную российскими прокси. Турция и Украина активно сотрудничают во многих направлениях оборонной сферы, а также имеют ряд соглашений, обязательств и совместных проектов по взаимному обеспечению безопасности.

Турция поставляет Киеву те вооружения, которые запрашивает правительство Украины, тут никаких проблем нет. То же самое, кстати, делают Франция и другие страны ЕС, уже связавшие воедино территориальную неприкосновенность Украины с безопасностью Европы. И это не случайно. Европа весьма обеспокоена присутствием России в Средиземном море, которое долгое время считалось чуть ли не внутренним бассейном Европы. Вооруженные силы России присутствуют в Сирии, Ливии, на Кипре, в Египте... Теперь же Россия хочет закрепить за собой «главные ворота в Европу» - Украину. Это признал канцлер Германии Шольц во время выступления перед депутатами федерального собрания ФРГ. Глава МИД Германии на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции сказал, что вторжение в Украину ставит под угрозу территориальную целостность ЕС. Теперь главный вопрос заключается в том, какой будет реакция НАТО в случае российского вторжения в Украину. По моим сведениям, США уже ведут полным ходом военную подготовку украинских ополченцев. Вашингтон посредством ЦРУ проводит ту же стратегию, что и во время вторжения СССР в Афганистан. Тогда к войне с советскими войсками готовили моджахедов, в Украине же формируются ополчения из числа украинских националистов…

- И все-таки ответьте на мой вопрос: в случае начала войны России с Украиной как поступит Турция?

- В случае войны Турция будет действовать в рамках общей стратегии НАТО. Как вам наверняка известно, все решения в Североатлантическом альянсе принимаются не большинством голосов, а консенсусом, единогласно. Так вот, все решения НАТО по данному вопросу автоматически будут поддержаны Турцией.

- В Турции не опасаются российских санкций? Ведь в ответ на обиды Москва традиционно лишает своих граждан турецких помидоров, турецких люстр, посещения турецких курортов и прочего…

- Территориальная целостность и суверенитет Украины – это не предмет торга, они не могут быть положены на алтарь наших отношений с РФ. Турция будет поддерживать Украину как персонально, так и в рамках НАТО. У Турции с Россией партнерские отношения, а с Украиной - союзнические. Это не одно и то же.

Да, РФ и Турция наладили крепкие и взаимовыгодные экономические отношения, мы активно сотрудничаем с Россией в Сирии, на Черном море, в Ливии, в вопросе покупки ЗРК С-400 и др. Но продолжение этого сотрудничества зависит только от России.

- Что вы имеете в виду?

- По замыслу российских руководителей, высокой уровень отношений Москвы с Анкарой должен был нейтрализовать участие Турции в НАТО. Действительно, в какой-то мере это участие было пассивным. Но у политики Москвы, направленной на внесение раскола в НАТО, нет реальной основы, следовательно, нет будущего. Выдвигая Соединенным Штатам изначально неприемлемые требования, Россия сделала все, чтобы ни НАТО, ни Запад, ни Турция не оставили Украину наедине с внешней угрозой.

- Если Москва решится на вторжение в Украину, каким, на ваш взгляд, может быть ответ НАТО?

- Сейчас Россия сознательно повышает напряженность и риски, с тем чтобы убедить Запад принять ее требования. Россия стремится выдавить НАТО из Восточной Европы, которую считает зоной своей безопасности, и рассматривает акваторию Черного моря как свои внутренние воды. Вот почему Москве так важно перекрыть Украине доступ к Черному морю.

В руководстве украинских спецслужб, а также в ЦРУ считают, что в конце января или начале февраля вторжение России все-таки состоится. Это грозит РФ столкновением с тремя глобальными силами - ОБСЕ, НАТО и отдельно с США. Несомненно, место Турции - в этой «тройке».

Есть и другой вариант развития событий. Так, Россия может оставить на долгий срок все как есть. А это значит, что Донбасс так и останется под российским контролем, и Москва сможет держать Запад в постоянном напряжении, ничего при этом не теряя.

Но в случае войны у НАТО есть мощные структуры в Польше, Румынии, Греции и Турции. Все действия НАТО по защите Украины будут осуществлены именно через эти государства. Интересно, что Великобритания, несмотря на выход из ЕС, активно усиливает свои военные силы на Балтике, а также посредством Румынии - в Черном море. Поскольку у Британии с Россией есть значительные проблемы в отношениях, Лондон очень серьезно готовится поддержать Украину в случае перехода российско-украинского кризиса в «горячую фазу».

В то же время все страны альянса участвуют в военно-технической помощи Украине. Так, НАТО обеспечивает Украине, подвергшейся массированным хакерским атакам из России, надежную кибербезопасность. Пока остается открытым вопрос, будут ли натовские военные непосредственно участвовать в обороне Украины. На данный момент вопроса отправки военных НАТО в Украину в повестке нет. Но есть планы активного вмешательства НАТО через Польшу и Румынию и в случае необходимости - через Грецию и Турцию.