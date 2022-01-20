Скоро Олимпиада: в Пекине массовое тестирование на COVID

Власти Пекина ужесточили меры контроля за распространением COVID-19 в столице в преддверии Олимпийских игр, до начала которых осталось менее двух недель, сообщает Reuters.

В минувшую субботу в городе было выявлено девять случаев заражения COVID-19, причем шестеро заболевших проживают в районе Фэнтай. В связи с этим власти обязали всех жителей этого района пройти тестирование.

Жителям района Фэнтай предписано не покидать город, не собираться большими группами. Кроме того, они должны сдавать тесты и потом, если почувствуют симптомы заболевания, похожие на COVID-19, либо если получат посылку из-за рубежа. Как полагают власти, первый случай заболевания в результате заражения штаммом «омикрон» возник именно после того, как один из жителей Пекина получил посылку из Канады.

Ранее оргкомитет пекинской Олимпиады сообщил о 72 положительных тестах на коронавирус у тех, кто приехал на Игры.