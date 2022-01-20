Папа Римский призвал молиться о мире в Украине

Папа Римский Франциск, обеспокоенный в связи с растущей напряженностью вокруг Украины, призвал христиан молиться о мире в этой стране. Об этом он заявил в конце воскресного приветствия Angelus в Ватикане.

Понтифик признался, что следит за «возрастающей напряженностью, которая грозит нанести новый удар по миру в Украине», что угрожает и безопасности в Европе, сообщает Интерфакс.

В связи с этим глава Римско-католической церкви призвал «вознести молитвы Всевышнему» за то, чтобы «все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон».