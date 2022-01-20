Академик обеспокоился здоровьем вакцинированного восемь раз Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский ставит над своим организмом странные эксперименты, которые могут негативно сказаться на здоровье. Так заявил российский вирусолог, член-корреспондент Академии наук Сергей Нетесов, который прокомментировал заявление российского политика о том, что тот вакцинировался восемь раз.

"Меня удивляют его врачи, потому что непонятно, зачем они это делают. Надеюсь, однопартийцы и сторонники не станут повторять за Жириновским, подобные вещи могут быть крайне небезопасны", — цитирует Нетесова издание URA.RU.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что гордится тем, что сделал восемь прививок от коронавируса и считает это большим достижением. Жириновский является одним из самых ярых сторонников вакцинации в России.