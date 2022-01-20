В случае «вторжения» России в Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток – 2» они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. ...Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», - цитирует РБК австрийского министра.