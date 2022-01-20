Евросоюз готовит санкции против России, газа они не коснутся заявление МИД Австрии
В случае «вторжения» России в Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток – 2» они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. ...Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», - цитирует РБК австрийского министра.
При этом Шалленберг отметил, что ряд требований России по безопасности неприемлемы, а именно требования не принимать Украину в НАТО и вывести военных альянса с территорий уже вступивших в НАТО государств.
Глава австрийского МИД также предупредил, что в случае военной агрессии против Украины президенту России Владимиру Путину «придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями», пишет Kurier.
Министр отметил, что «никто не знает, что у Путина в голове». Он выразил готовность к открытому диалогу с Россией, но не под девизом «пан или пропал».