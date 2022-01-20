В Баку начинаются рейды против незаконных парковок

В целях устранения вызывающих недовольство граждан случаев незаконного использования в личных интересах проезжей части дорог в Баку, а также парковочных площадок полиция примет совместные со всеми районными отделами полиции меры по борьбе с такими случаями. Об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Баку Вагиф Асадов.

По его словам, расследования и наблюдения подтверждают тот факт, что многие территории незаконно используются в качестве парковок, где с граждан берут деньги.