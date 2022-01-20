В Баку начинаются рейды против незаконных парковок
В целях устранения вызывающих недовольство граждан случаев незаконного использования в личных интересах проезжей части дорог в Баку, а также парковочных площадок полиция примет совместные со всеми районными отделами полиции меры по борьбе с такими случаями. Об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Баку Вагиф Асадов.
По его словам, расследования и наблюдения подтверждают тот факт, что многие территории незаконно используются в качестве парковок, где с граждан берут деньги.
Асадов отметил, что весь личный состав Главного управления полиции Баку, территориальных управлений полиции и Государственного управления дорожной полиции в усиленном режиме приступил к процессу в рамках дополнительного плана действий по усилению механизма контроля.
"Будут приняты соответствующие меры по предотвращению незаконного сбора денег на незаконных парковках. Поэтому мы требуем от тех лиц, кто осуществляет эту работу, воздержаться от этой деятельности, с учетом верховенства закона. В противном случае полиция примет соответствующие меры. Будут предприняты жесткие шаги в отношении лиц, занимающихся незаконной парковкой. Полицейские приступят к работе завтра. Поэтому юридические или физические лица, а также те, кто использует некоторые имена, будут привлечены к уголовной ответственности за создание незаконной парковки. Мы еще раз призываем тех, кто создает какие-либо разногласия с полицией и пытается уйти от ответственности под разными предлогами, воздержаться от подобных действий", - сказал Асадов.