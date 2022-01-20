Использование азербайджанской армией дронов и беспилотных летательных аппаратов в победоносной Отечественной войне за освобождение оккупированных земель стало одной из причин военного триумфа и вызвало внимание военных теоретиков и стратегов во всем мире.

О том, что выпуск отечественных аппаратов под названием Lochin («Сокол») уже налажен, сообщила пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности Узбекистана, отметившая в частности, что Узбекистан стал первым государством в Центральной Азии, разработавшим и реализовавшим очень важный для безопасности страны национальный проект.

Как сообщается, в военных целях узбекские дроны будут применяться, главным образом, в разведке и управлении артиллерийским огнем, а также для наблюдения с воздуха в реальном времени. Что же касается мирного профиля отечественных беспилотников, то они значительно облегчат повседневный труд нефтяников, газовиков и работников лесного хозяйства, пригодятся в геологоразведке, картографии, топографической отрасли, а также станут незаменимыми помощниками в управлении железными дорогами и в дефолиации растений.

Беспилотники в Узбекистане выпускает специализированный научно-производственный Центр БПЛА при Госкомитете оборонной промышленности, который обеспечен всем необходимым для производства: здесь есть сборочные агрегаты, технологическое и специальное оборудование, а также инспекционные лабораторные установки, необходимые для производства, сборки, ремонта и обслуживания беспилотных авиакомплексов.

Сообщается также, что сотрудников и специалистов Центра направляют для стажировки и повышения квалификации в другие страны, где уже имеется немалый опыт производства дронов.

Любопытно, что в Узбекистане с 2015 года, «в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны», существовал запрет на ввоз, продажу и использование беспилотных летательных аппаратов. Известно немало фактов, когда граждан Узбекистана штрафовали даже за игрушечные дроны.

Правда, уже в 2016 году правительство разрешило гражданам пользоваться игрушечными дронами, а еще через два года даже сняло запрет на ввоз в страну беспилотников.

Затем власти вновь ужесточили законодательство, приняв в 2019 году поправку к Уголовному Кодексу, которая предусматривала за незаконный ввоз, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

И вот, наконец, Узбекистан сам стал производителем и, возможно, будущим экспортером современных БПЛА. В видеоролике Центра были представлены три модели беспилотников. При этом, никаких данных об их технических характеристиках указано не было. Известно лишь, что все узбекские «Соколы» небольшого размера, из чего можно сделать вывод, что вооружением они не оснащены. Впрочем, дроны, используемые в разведывательных целях, в нем не нуждаются.