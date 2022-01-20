Требования протестующих были закреплены в петиции, положения которой они озвучили на митинге в Парке Пятидесятилетия, которым завершился марш.

Участники общеевропейской манифестации в Брюсселе потребовали отставки правительства Бельгии, обвиняя власти в нарушении конституции страны и фундаментальных свобод граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы», - говорится в петиции.

В ходе акции правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против митингующих после того, как часть из них попыталась прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, а также стали бросать в полицейских петарды и бутылки. Всего было задержано до 10 человек.

По данным агентства, в организованной неправительственной организацией EuropeansUnited манифестации, разрешенной властями Брюсселя, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они прошли от Северного вокзала по бульварам города до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу. По всему пути следования митингующих было выставлено полицейское оцепление. Один из организаторов акции заявил, в ней должны принять участие жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских государств, проживающие в Бельгии.