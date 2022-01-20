Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он заявил, что решение не было эмоциональным.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

«У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», - объяснил свою отставку Саркисян.

По его словам, сегодня Армении необходимы содержательные, глубоко продуманные, взвешенные и осмысленные действия. Иначе армяне рискуют затеряться в истории. «У нас нет права на ошибку», - отметил Саркисян.

Армен Саркисян был избран президентом Армении в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Полномочия президента являются исключительно представительскими, он избирается парламентом сроком на семь лет.