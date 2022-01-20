В ВОЗ рассказали о будущем коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть более заразными, чем «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться... «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать», - сказала она.

Керкхове подчеркнула, что, вероятно, будущим вариантам коронавируса потребуется превзойти те, что распространены в настоящее время. Новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», но так же будут способны избегать «контратаки» иммунитета.