Иранская делегация едет в Азербайджан

Министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми 24 января посетит Азербайджан с визитом в сопровождении делегации высокого уровня. Об этом сообщил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По словам посла, у Азербайджана и Ирана есть крупные совместные проекты по многим направлениям. В ходе визита иранского министра стороны обсудят проекты в энергетическом, промышленном, транзитном секторах, в секторе сельского хозяйства и других сферах.

В рамках визита иранский министр встретится с официальными лицами Азербайджана.