Комедия о «продажном конгрессмене» и «азербайджанских эмиссарах» армянская трагедия
Армянская диаспора, пусть и с переломанным хребтом, но все еще на ладан дышащая и гневно шипящая, запустила против Азербайджана новую волну «черного пиара». На сей раз заокеанская Армения не только задействовала всю мощь своего лоббистского потенциала, но и решила расчехлить «Большую Берту» – то есть связи в государственном аппарате, к которым американские армяне прибегают только тогда, когда чуют запах жареного…
Триггером для очередной антиазербайджанской кампании стал обыск, который ФБР провело в доме конгрессмена Генри Келлара - сопредседателя межпарламентской группы США – Азербайджан в американском Конгрессе.
Сразу хотим обратить внимание на то, что скандал вокруг имени Келлара возник за шесть недель до очередных выборов в Конгресс США, на которых влиятельный парламентарий намеревался баллотироваться на очередной срок.
Едва лишь новость об обыске в доме конгрессмена появилась в печати, как армянская диаспора, подобно автору бессмертной реплики: «Пастернака не читал, но осуждаю», бросилась на поиски «азербайджанских следов», а точнее, на наличие каких-то тайных, глубоко законспирированных связей Генри Келлара с Азербайджаном.
При этом заявление официального представителя ФБР о том, что обыски у Келлара не имеют ни малейшего отношения к Азербайджану, не только не остудило воспаленное воображение лидеров диаспоры, но и, наоборот, распалило его до температуры мангала на заднем дворе лос-анджелесского ресторана «Ереван Стейкхаус».
«Как это, никаких связей?! Да не может быть такого, чтобы американский конгрессмен сидел на дружеских связях с Азербайджаном и ничего с них за это не поимел! – рассуждали армяне США, следуя логике своих московских соотечественников. – Неужели они этому Келлару даже нефтяной вышки не подарили?! Или пару метров газопровода? Короче, пора бросать хаш на вентилятор, а там пусть разбираются!..»
И началась проплаченная армянами серия статьей в американских СМИ о, якобы, «странных», «весьма подозрительных», а то и вовсе «полукриминальных» связях Келлара с Азербайджаном.
И вот ведь, что поражает: упомянутый Генри Келлар – сопредседатель межпарламентской группы дружбы «США-Азербайджан». Обратите внимание: не группы ненависти, неприязни или даже равнодушия, а именно дружбы.
Другими словами, позитивное отношение американского конгрессмена к Азербайджану – это, вроде, как производственная необходимость. И обвинять его в позитивном отношении к нашей стране (а ФБР, напомним, однозначно дало понять, что обыск в доме Келлара никак не связан с Азербайджаном) – все равно, что искать криминальные мотивы в любви меломана к музыке. Ну, не хотят армяне признавать тот факт, что Келлару по долгу службы было положено «дружить» с Азербайджаном!
Что ж, у каждого народа – свои представления о дружбе.
Отдадим должное настойчивости и, главное, финансовым возможностям армянской диаспоры в США, которая вместо того, чтобы хоть немного облегчить жизнь своим нищим соотечественникам в Армении, тратит сотни тысяч долларов на насквозь лживые публикации в ряде американских СМИ, включая Huffpost, интригуя обывателей псевдо-разоблачениями о «продажном конгрессмене» и «азербайджанских эмиссарах», пытавшихся заманить «падкого на деньги политика» в коррупционные сети.
Если бы эти издания действительно радели за демократию и прозрачность в освещении деятельности конгрессменов, тексты с разоблачениями армянской мафии и подкупленных ею влиятельных членов Конгресса США. Дело дошло до того, что некоторые американские сенаторы и конгрессмены уже не скрывают, что проводят свои предвыборные кампании за счет средств армянской мафии и диаспоры, которые в официальных отчетах скромно именуются «пожертвованиями частных лиц».
Увы, вместо проармянских конгрессменов, под ударом оказался Генри Келлар. Ряд американских экспертов уже сегодня говорит о том, что дело против него шито белыми нитками, а шум, поднятый вокруг обыска в его доме, направлен на дискредитацию популярного демократа перед выборами.
Особое удивление в этой истории вызывает равнодушие официальных лиц США, при молчаливом согласии которых армянская диаспора учинила над конгрессменом информационный суд Линча. Генри Келлара фактически отдали на растерзание армянским мафиози и лидерам диаспоры, не скрывающим своей озлобленности на самоустранение США во время второй карабахской войны. Кто знает, может американский политический истеблишмент сознательно отдал Генри Келлара на заклание, чтобы таким образом задобрить перед выборами в Конгресс многочисленную армянскую общину?
Вполне возможно. Особенно, если учесть, что по замыслу организаторов предвыборной кампании, место Генри Келлара в Конгрессе США должен занять проармянский политик.