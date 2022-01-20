Триггером для очередной антиазербайджанской кампании стал обыск, который ФБР провело в доме конгрессмена Генри Келлара - сопредседателя межпарламентской группы США – Азербайджан в американском Конгрессе.

Армянская диаспора, пусть и с переломанным хребтом, но все еще на ладан дышащая и гневно шипящая, запустила против Азербайджана новую волну «черного пиара». На сей раз заокеанская Армения не только задействовала всю мощь своего лоббистского потенциала, но и решила расчехлить «Большую Берту» – то есть связи в государственном аппарате, к которым американские армяне прибегают только тогда, когда чуют запах жареного…

Сразу хотим обратить внимание на то, что скандал вокруг имени Келлара возник за шесть недель до очередных выборов в Конгресс США, на которых влиятельный парламентарий намеревался баллотироваться на очередной срок.

Едва лишь новость об обыске в доме конгрессмена появилась в печати, как армянская диаспора, подобно автору бессмертной реплики: «Пастернака не читал, но осуждаю», бросилась на поиски «азербайджанских следов», а точнее, на наличие каких-то тайных, глубоко законспирированных связей Генри Келлара с Азербайджаном.

При этом заявление официального представителя ФБР о том, что обыски у Келлара не имеют ни малейшего отношения к Азербайджану, не только не остудило воспаленное воображение лидеров диаспоры, но и, наоборот, распалило его до температуры мангала на заднем дворе лос-анджелесского ресторана «Ереван Стейкхаус».

«Как это, никаких связей?! Да не может быть такого, чтобы американский конгрессмен сидел на дружеских связях с Азербайджаном и ничего с них за это не поимел! – рассуждали армяне США, следуя логике своих московских соотечественников. – Неужели они этому Келлару даже нефтяной вышки не подарили?! Или пару метров газопровода? Короче, пора бросать хаш на вентилятор, а там пусть разбираются!..»

И началась проплаченная армянами серия статьей в американских СМИ о, якобы, «странных», «весьма подозрительных», а то и вовсе «полукриминальных» связях Келлара с Азербайджаном.

И вот ведь, что поражает: упомянутый Генри Келлар – сопредседатель межпарламентской группы дружбы «США-Азербайджан». Обратите внимание: не группы ненависти, неприязни или даже равнодушия, а именно дружбы.

Другими словами, позитивное отношение американского конгрессмена к Азербайджану – это, вроде, как производственная необходимость. И обвинять его в позитивном отношении к нашей стране (а ФБР, напомним, однозначно дало понять, что обыск в доме Келлара никак не связан с Азербайджаном) – все равно, что искать криминальные мотивы в любви меломана к музыке. Ну, не хотят армяне признавать тот факт, что Келлару по долгу службы было положено «дружить» с Азербайджаном!

Что ж, у каждого народа – свои представления о дружбе.