Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 8-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Это его третья победа на нынешнем турнире. Теперь в активе нашего шахматиста 5,5 очка, и он делит 1-2-е места с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В Вейк-ан-Зее 14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он побеждал тут семь раз.