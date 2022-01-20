Армена Саркисяна заменит Ален Симонян

Заявившего об отставке с поста президента Армении Армена Саркисяна на этой должности временно заменит председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Согласно статье 144 Основного закона Армении, «в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики, до вступления в должность новоизбранного президента республики полномочия президента республики исполняет председатель Национального собрания».

Согласно статье 142 Конституции Армении, «президент республики подает прошение о своей отставке в Национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом».

Статья 126 Конституции Армении гласит, что «внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики».