Александр Искандарян о причинах отставки президента Армении: «В ближайшее время узнаем»

Отставка президента Армении Армена Саркисяна "имеет свою логику, так как Саркисян - последний представитель элит, который пришел к власти не с революцией, и это создавало определенное напряжение". Об этом в беседе с ТАСС заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Не знаю, почему он ушел в отставку именно сегодня, сложно сказать, - сказал армянский эксперт. - Может быть, в ближайшее время мы об этом узнаем".