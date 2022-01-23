Александр Искандарян о причинах отставки президента Армении: «В ближайшее время узнаем»
Отставка президента Армении Армена Саркисяна "имеет свою логику, так как Саркисян - последний представитель элит, который пришел к власти не с революцией, и это создавало определенное напряжение". Об этом в беседе с ТАСС заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
"Не знаю, почему он ушел в отставку именно сегодня, сложно сказать, - сказал армянский эксперт. - Может быть, в ближайшее время мы об этом узнаем".
В то же время в партии экс-президента Сержа Саргсяна отметили, что отставка президента Армении дает возможность премьер-министру Николу Пашиняну консолидировать всю власть в стране в своих руках.
"Думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу Пашиняну для консолидации всей власти в стране в своих руках", - отметил экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.
Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье вечером подал в отставку, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации.