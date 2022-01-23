В Турции рассказали о переговорах с США по F-16 и F-35

«Что касается F-35, мы спросили: «Мы внесли такой вклад, как будем компенсировать?». Американская сторона сказала, что понимает. Договорились о встрече в конце января – начале февраля. Наша делегация отправится туда. Шесть F-35, предназначенных для Турции, стоят в ангаре. Обсуждается, что с ними будет», - цитирует его РИА Новости.

Анкара и Вашингтон проведут переговоры о поставке истребителей F-35 в конце января – начале февраля в США, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает турецкая газета Milliyet.

Говоря о прошедших в Вашингтоне переговорах Турции и США по поставкам истребителей F-16, министр национальной обороны Хулуси Акар отметил, что они прошли позитивно. По его словам, Турция сделала официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16.

«Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции – это сила НАТО», - сказал турецкий министр.