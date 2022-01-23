Мужчина долетел из Африки в Голландию в отсеке шасси и выжил

"Мужчина был обнаружен живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолета и отправлен в больницу, - сообщила представительница объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Хельмондс, - в первую очередь нас, разумеется, беспокоит состояние его здоровья".

В аэропорту Амстердама Схипхол в воскресенье обнаружили человека, который «зайцем», в отсеке шасси грузового лайнера, прилетел с юга Африки и при этом остался в живых. Об этом пишет BBC.

"То, что он выжил в таком холоде и на такой высоте, крайне необычно, - добавила Хельмондс. - Очень, очень необычно!"

Мужчина, по предположениям полиции и прессы, прилетел в Нидерланды из Йоханнесбурга или Найроби, а полет из Йоханнесбурга до Схипхола длится около 11 часов. О возрасте и национальности обнаруженного мужчины пока ничего не сообщается.

Представитель компании Cargolux Italia подтвердил, что на борту их грузового самолета был обнаружен посторонний человек, однако от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что компания сначала должна провести собственное расследование.

Представитель аэропорта не стал вдаваться в подробности происшествия, отметив лишь, что "зайцы", прибывающие на самолетах в Голландию, большая редкость, и в предыдущих случаях это были нелегальные мигранты из Нигерии или Кении.