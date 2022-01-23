Запад пошел на переговоры с «Талибаном»

Дойче велле передает, что делегацию талибов в составе 15 человек возглавляет министр иностранных дел во временном кабмине Афганистана Амир Хан Муттаки. Переговоры проходят в одном из отелей в Осло в закрытом режиме.

В столице Норвегии Осло проходят трехдневные переговоры делегации движения «Талибан» с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана и соблюдения прав человека в стране.

В первый день, 23 января, представители талибов встретились с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры. В дальнейших встречах с талибами примут участие также дипломаты Норвегии, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

В то же время представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам Назари раскритиковал Норвегию за проведение переговоров. А глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что предстоящие встречи не означают признание сформированного талибами правительства Афганистана. "Но мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе", - подчеркнула Хюитфельдт.

Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на МИД Норвегии пишет, что Норвегия взяла на себя расходы по организации визита талибов в Осло. Аренда частного самолета для полета в Осло движения "Талибан" обошлась Норвегии в порядка 3,5 млн норвежских крон (около €350 тыс.). В министерстве сказали, что это примерно половина от общей суммы в 7 млн крон, в которую, как предполагается, обойдется весь визит, включая расходы на обеспечение безопасности, транспорт, отель и проведение встреч. За эту инициативу норвежский кабмин уже подвергся критике оппозиции.