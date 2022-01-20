Более 80 тонн: в Украину прибыла вторая партия американского оружия

В воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.