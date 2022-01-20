«Позор»: в Ереване заявили, что Армен Саркисян объявил о своей отставке из-за границы

Президент Армении Армен Саркисян, ранее в воскресенье объявивший о своей отставке, находится за пределами республики, утверждает депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян, передает Интерфакс.

"Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы", - написал Теванян в своем фейсбук.

18 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян после завершения рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты отправился в краткосрочный отпуск для прохождения необходимого медицинского обследования. О возвращении президента из отпуска не сообщалось. В парламенте Армении в воскресенье вечером сообщили, что получили заявление президента республики об отставке, которое вступит в силу, если Саркисян в течение предстоящих семи дней не передумает. Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.