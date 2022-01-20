Богатейшие люди потеряли рекордные суммы

Богатейшие люди мира – основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос – за неделю потеряли рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Маск за прошедшие семь дней потерял 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на 9 процентов. Безос лишился 20 миллиардов долларов, Чанпэн Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, состояние главы Meta (бывшая Facebook) Марка Цукерберга сократилось меньше – на 10,4 миллиарда долларов.

В последнюю неделю рынки рухнули больше всего с начала пандемии коронавируса, а акции технокомпаний приняли на себя основной удар на фоне шатких доходов компаний и перспектив повышения процентных ставок в США.