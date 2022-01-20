Хуситы атаковали саудовский город баллистической ракетой

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали с применением баллистической ракеты город Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

"Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне. По предварительным данным, один человек получил незначительные травмы. Проводится оценка нанесенного ущерба", - цитирует ТАСС сообщение.

В коалиции во главе с Саудовской Аравией также указали, что "будут решительно противостоять любым агрессивным действиям" со стороны представителей "Ансар Аллах".

В последние недели ВВС аравийской коалиции активизировали нанесение ударов с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в районе Саны - контролируемой мятежниками столицы страны. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как представители "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби.