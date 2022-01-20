Вместо принца Эндрю: Кейт Миддлтон может занять ответственный пост

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон может возглавить гвардейцев вместо принца Эндрю, который был лишен своих воинских званий и королевского покровительства после того, как его обвинили в сексуальном насилии, сообщает The Times.

"В гренадерской гвардии заявили, что хотят, чтобы Кэтрин стала второй женщиной-полковником за всю 366-летнюю историю полка", - говорится в сообщении.

"Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась к роли в королевской семье и как ведет себя. Кажется, что она никогда не ошибается", - сообщает инсайдер.

95-летняя Елизавета II вновь взяла на себя эту обязанность после скандала с принцем Эндрю. Сын королевы сменил на этой должности своего отца, принца Филиппа в 2017 году. Принц Эндрю также может потерять право на 24-часовую охрану, ведь он больше не считается членом королевской семьи, исполняющим рабочие обязанности.