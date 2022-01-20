В Армении назвали возможных кандидатов в президенты страны

Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента страны, сообщает газета "168 часов".

"В должности президента Армении заинтересован... глава МИД Арарат Мирзоян", - пишет издание.

В беседе с газетой Марукян заявил, что станет говорить об участии в выборах "когда придет время, а пока не может отреагировать".

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке, отметив, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".