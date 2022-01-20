Ильгар Гусейнов, обозреватель 04:20

Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомстваопубликованном. "Госдепартамент 23 января разрешил добровольно отбыть сотрудникам прямого найма посольства в Киеве и предписал отбыть соответствующим членам семей из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России. Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", - отметили в ведомстве. Ранее об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве сообщила телекомпания ABC со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента.

А тем временем, как заявил в интервью haqqin.az бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, не позже, чем через неделю, вооруженные силы России будут полностью готовы для выполнения спецоперации на украинской территории. По словам Романенко, вероятность вторжения российских войск в Украину возрастает с каждым днем. С военной точки зрения, считает он, Россия завершает на границе с Украиной формирование ударной группировки. “Это не только концентрация живой силы и военной техники, - подчеркивает эксперт, - но и решение вопросов логистики для ведения боевых действий. В данное время идет создание инфраструктуры по доставке и складированию топлива для военной техники: авиационного керосина, дизельного топлива, сосредоточение материально-технических бригад и пр. На железнодорожные узлы и аэропорты на расстоянии 100-150 км от украинской границы военные грузы перебрасываются транспортными вертолетами, на которые возложены все вопросы обеспечения российской армии во время операции в Украине. Кроме того, полным ходом идет развертывание в этой зоне полевых госпиталей. Все это свидетельствует о том, что Москва на 95 процентов завершила необходимую подготовку для проведения боевой наступательной операции в Украине…» Очевидно, что российская армия задействует военно-космические силы и ракетные войска, - считает эксперт. При таком военном потенциале в боевой операции должны быть задействованы от 150 до 170 тысяч солдат. И поскольку Москва располагает огромными возможностями для пополнения живой силы с помощью дальней авиацией, а также железнодорожных войск, с быстрым пополнением армии у российских ВС проблем не будет. Романенко отметил, что Россия усилила свои боевые соединения на границе ракетными системами ОТРК «Искандер» и крылатыми ракетами «Калибр». Проблема в том, что у ПВО Украина нет противоракетных систем. К примеру, есть сухопутная система С-300 В1, но нет соответствующих ракет. Украине также требуется усилить оборону современной противоракетной техникой и новыми комплексами ПВО.

По мнению украинского военного эксперта, наиболее вероятная зона наступления армии России — это граница с Донбассом. Есть еще три направления: Крым, территория Беларуси и Приднестровье. Однако наступление из Донбасса считается наиболее вероятным как с военно-тактической, так и с политической точки зрения. Наступление с Крыма или Беларуси зависит от того, как будет складываться ситуация на донбасском направлении. Романенко утверждает, что Генштаб России уже разработал план вторжения, который был одобрен и принят. В рамках этого плана Москва может наращивать удары с территории Крыма или с какого-то другого участка российско-украинской границы, а может со всех сторон одновременно. «В рамках гибридной войны Россия предпринимает попытки подрыва стабильности внутри Украины, - говорит профессор Романенко. - Сейчас идет информационная война, обеспечивающая идеологическое обоснование необходимости спецоперации против Киева. Прежде всего, предпринимаются попытки дестабилизации ситуации в стране посредством кибератак на компьютерные сети украинских государственных структур. Далее ведется массированная пропагандистская работа по дезинформации населения Украины о несостоятельности военного и политического руководства страны, разыгрывается вакцинаторское и антивакцинаторское противостояние в обществе, распространяются фейки о грядущей острой нехватке газа, бензина, грядущего обвала экономики и т.д…» Романенко считает явно недостаточной военно-политическую помощь, которую оказывает Украине Запад. И упоминает Германию, правительство которой делает все, чтобы Украина не могла получить военную помощь от других стран Евросоюза. «Канцлер ФРГ Олаф Шольц — это воспитанник экс-канцлера Герхарда Шредера, который, уйдя в отставку, получает солидную зарплат в Совете директоров «Газпрома», - напоминает военный эксперт. - В 2014 году Запад помогал украинским военным одеялами, аптечками, бронежилетами и пр. Но сейчас другая ситуация, над Украиной нависла угроза широкомасштабного вторжения с применением ракет. У России количественное и качественное преимущество в бронетехнике, ударной авиации и ракетных комплексах. Чтобы полноценно противостоять российской армии, в нашем арсенале должны быть в достаточном количестве современные противотанковые, противовоздушные и противоракетные комплексы».