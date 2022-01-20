США отказались вводить превентивные санкции против России: названа причина

Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснил позицию США в нежелании вводить превентивные санкции против России, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты и их союзников наказать Москву за массовое наращивание войск вдоль границ Украины.

Блинкен выступил в защиту позиции США. Заявление относительно санкций он сделал в эфире CNN в воскресенье, 23 января.

"Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций – сдержать российскую агрессию", - сказал он.